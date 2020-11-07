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14:25, 7 ноября 2020 года

На водителя перевернувшегося под Орлом автобуса возбуждено уголовное дело

Накануне в ДТП, случившемся в Кромском районе, один человек погиб и семеро пострадали.


ДТП с участием рейсового автобуса произошло 6 ноября в 12:45 на 3 километре автодороги  М-2 «Крым», на участке Федотово - Себякино в Кромском районе Орловской области.
 
53-летний водитель, управляя «ГАЗЕЛЬ Некст», допустил съезд транспортного средства в левый кювет с последующим его опрокидыванием.
 
В результате ДТП погибла пассажир автобуса – женщина 1953 г.р. Еще семь пассажиров пострадали. После оказания медицинской помощи отпущены домой. 
На месте работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Кромскому району. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, водитель был трезв.
 
В настоящее время следственным подразделением ОМВД России по Кромскому району в отношении водителя возбуждено уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
 
Подозреваемому следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области


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