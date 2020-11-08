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13:01, 8 ноября 2020 года Еще 132 орловца заболели коронавирусом В данный момент в Орловской области борются с болезнью 2 719 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 8 ноября, в регионе зарегистрировано 132 новых случая заболевания. В данный момент в области активно болеют 2 719 человек. За сутки выздоровело 50 жителей региона. Смерть от инфекции зафиксирована 166 раз. Всего за период пандемии в Орловской области заразились 13 0131 человек, выздоровели – 10 128. За сутки в России выявлено 20 498 новых фактов заболевания COVID-19, 11 492 человека выздоровели от болезни, скончались 286 человек.





Орловское Информбюро



