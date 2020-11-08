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Главная » Новости

14:23, 8 ноября 2020 года

Сегодня исполнилось 95 лет Борису Каплану

Борис Соломонович Каплан - заслуженный деятель искусств, легенда отечественного телевидения.


Сегодня отмечает свой 95-летний юбилей патриарх советского и российского телевидения, заслуженный деятель искусств Борис Соломонович Каплан. В военные годы мальчишкой он работал трактористом в Татарстане, после войны окончил педагогической институт, преподавал русский язык в московской школе, стал её директором. Но в 1967 году связал свою жизнь с телевидением. Его приход в Останкино совпал с приходом цвета на наши экраны. 
    
Борис Соломонович - живая легенда телевидения. Он долго работал в главной редакции литературно-драматического вещания, способствовал появлению в эфире выдающихся деятелей культуры и искусства, таких как И. Андроников, С. Рихтер, Ф.Раневская, М. Плисецкая. Он был настоящим подвижником культуры. Таковым он и остаётся в своём почтенном возрасте. 
 
Профессор Каплан заведовал кафедрой в Академии медиаиндустрии, не раз приезжал в Орёл читать лекции на кафедре экранных искусств в нашем институте культуры.
 
А ещё Борис Соломонович создал в Интернете уникальный музей радио и телевидения. Он же  и его хранитель, и автор редких материалов по истории отечественного ТВ.
    
В день 95-летия шлём юбиляру пожелания здоровья, творческого беспокойства. И ждём в Орле с надеждой на новые встречи и рассказы удивительного человека! Так держать, Борис Соломонович! Курс на столетний юбилей!
Фото из архива ГТРК "Орёл"


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Иван Молчанов
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