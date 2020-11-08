Сегодня исполнилось 95 лет Борису Каплану

Борис Соломонович Каплан - заслуженный деятель искусств, легенда отечественного телевидения.

Сегодня отмечает свой 95-летний юбилей патриарх советского и российского телевидения, заслуженный деятель искусств Борис Соломонович Каплан. В военные годы мальчишкой он работал трактористом в Татарстане, после войны окончил педагогической институт, преподавал русский язык в московской школе, стал её директором. Но в 1967 году связал свою жизнь с телевидением. Его приход в Останкино совпал с приходом цвета на наши экраны.

Борис Соломонович - живая легенда телевидения. Он долго работал в главной редакции литературно-драматического вещания, способствовал появлению в эфире выдающихся деятелей культуры и искусства, таких как И. Андроников, С. Рихтер, Ф.Раневская, М. Плисецкая. Он был настоящим подвижником культуры. Таковым он и остаётся в своём почтенном возрасте.

Профессор Каплан заведовал кафедрой в Академии медиаиндустрии, не раз приезжал в Орёл читать лекции на кафедре экранных искусств в нашем институте культуры.

А ещё Борис Соломонович создал в Интернете уникальный музей радио и телевидения . Он же и его хранитель, и автор редких материалов по истории отечественного ТВ.

В день 95-летия шлём юбиляру пожелания здоровья, творческого беспокойства. И ждём в Орле с надеждой на новые встречи и рассказы удивительного человека! Так держать, Борис Соломонович! Курс на столетний юбилей!

Фото из архива ГТРК "Орёл"