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10:25, 9 ноября 2020 года В Орле иномарка не смогла объехать фонарь на парковке ДТП произошло накануне в 8:50.





На парковке одного из городских торговых центров на Кромском шоссе, водитель на Renault Koleos врезался в световую опору. Мужчина получил травмы, не требующие госпитализации.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы – отмечено в сообщении информационного отдела регионального УГИБДД.





Артём Ежаков



