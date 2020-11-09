В Орле иномарка не смогла объехать фонарь на парковке

|
|
|Главная » Новости
10:25, 9 ноября 2020 года
В Орле иномарка не смогла объехать фонарь на парковкеДТП произошло накануне в 8:50.
На парковке одного из городских торговых центров на Кромском шоссе, водитель на Renault Koleos врезался в световую опору. Мужчина получил травмы, не требующие госпитализации.
За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы – отмечено в сообщении информационного отдела регионального УГИБДД.
Артём Ежаков