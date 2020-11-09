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11:05, 9 ноября 2020 года На Орловщине прибавилось 133 новых случая коронавируса Всего за период пандемии заразились 13 146 орловцев, выздоровели – 10 161.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 9 ноября, в данный момент в области борются с болезнью 2 819 человек.



За сутки COVID-19 победили 33 жителя региона, количество смертей увеличилось не изменилось – летальный исход зафиксирован 166 раз.



Всего в стране выявлены 21 798 новых факта заболевания COVID-19, 10 722 россиянина выздоровели от болезни, скончались 256 человек.



Инфографика портала Стопкорнавирус.рф.









Артём Ежаков



