На Орловщине прибавилось 133 новых случая коронавируса

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11:05, 9 ноября 2020 года
На Орловщине прибавилось 133 новых случая коронавирусаВсего за период пандемии заразились 13 146 орловцев, выздоровели – 10 161.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 9 ноября, в данный момент в области борются с болезнью 2 819 человек.
За сутки COVID-19 победили 33 жителя региона, количество смертей увеличилось не изменилось – летальный исход зафиксирован 166 раз.
Всего в стране выявлены 21 798 новых факта заболевания COVID-19, 10 722 россиянина выздоровели от болезни, скончались 256 человек.
Инфографика портала Стопкорнавирус.рф.
Артём Ежаков