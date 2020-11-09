Воронежский срочник, подозреваемый в нападении на сослуживцев, родом из Ливен

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10:27, 9 ноября 2020 года
Воронежский срочник, подозреваемый в нападении на сослуживцев, родом из ЛивенАнтона Макарова подозревают в убийстве трёх человек.
Как пишут Вести. Воронеж, трагедия развернулась сегодня утром на военном аэродроме Балтимор, в Воронежской области. Антона Макарова называют главным подозреваемым в убийстве двух офицеров и солдата-срочника. Еще один призывник получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. После стрельбы на аэродроме юноша скрылся вместе с табельным оружием и патронами к нему, отобранными у офицера.
Уже появилась ориентировка от МВД по Воронежской области. Её распространяют в Сети.
Как сообщает Фонтанка.ру, парень родился в городе Ливны Орловской области, позднее перебрался в Воронеж, где поступил в институт МВД.
Фото Вести. Воронеж
Артём Ежаков