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12:00, 9 ноября 2020 года За сутки больше всего больных коронавирусом появилось в Орле Оперативный штаб представил новую статистику заболеваемости COVID-19 в регионе.





Наибольший суточный прирост зафиксирован в Орле – 74 заболевших, в Орловском районе – 17, в Покровском районе – 7, в Дмитровском – 6, в Ливенском – 5, в Мценске и Мценском районе, а также в Верховском – по 3, в Болховском, Знаменском, Сосковском, Свердловском, Залегощенском районах, а также в Ливнах – по 2. В Хотынецком, Урицком, Кромском, Колпнянском, Должанском и Краснозоренском районах – по 1. В остальных районах – без изменений.



За все время наблюдения, новую инфекцию обнаружили у 6 670 жителей Орла, 1 493 зараженных – в Орловском районе, 756 подтверждённых случаев – в городе Мценске и Мценском районе, 699 – в Ливнах, 361 – в Урицком районе, 316 – в Болховском районе, 343 – в Ливенском районе, 282 – в Дмитровском районе, 198 – в Новодеревеньковском районе, 185 – в Свердловском районе, 183 – в Хотынецком районе, 145 – в Кромском районе, 164 – в Покровском районе, 176 – в Малоархангельском районе, 146 – в Залегощенском районе, 121 – в Верховском районе, 144 – в Колпнянском районе, 92 – в Новосильском районе, 98 – в Должанском районе, 93 – в Глазуновском районе, 92 – в Шаблыкинском районе, 84 – в Знаменском районе, 70 – в Троснянском районе, 69 – в Сосковском районе, 48 – в Краснозоренском районе, 28 – в Корсаковском районе.



Всего в регионе с начала пандемии заболелели 13 146 человек, за сутки коронавирус подтвердили у 133 орловцев. С начала распространения инфекции выздоровел 10 161 житель региона, болезнь активна у 2 819 граждан – сообщает пресс-служба регионального оперштаба по коронавирусу.



Инфографика областного Оперативного штаба.











Артём Ежаков



