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12:23, 9 ноября 2020 года Андрей Клычков объявил о кинопремьере Губернатор Орловской области рассказал о выходе фильма с итогами трехлетней работы на Орловщине.





Как сообщил глава региона на своей странице «ВКонтакте», фильм «Орёл. Перезагрузка» выйдет уже скоро. Сейчас доступен небольшой отрывок из него, где губернатор дает интервью, посвященное борьбе с коронавирусом в области.





Артём Ежаков



