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13:31, 9 ноября 2020 года В деревне Мценского района благодаря «Народному бюджету» построили детскую площадку В рамках этой же программы обустроили и контейнерную площадку.





Благодаря программе «Народный бюджет» в деревне Каменево появилась современная детская площадка с горками, качелями и турниками.



Всего здесь проживает 78 человек, из них - 17 детей. И решение о строительстве детской площадки приняли всенародно. На проект потрачено 249 тысяч рублей. 100 тысяч из них ушли на подготовку площадки, остальные - на оборудование.



Также в Воинском сельском поселении за счет «Народного бюджета» установили и контейнерные площадки. На 14 контейнерных площадок выделили 335 тысяч. За места их установки проголосовали сами жители.





Татьяна Тимохина



