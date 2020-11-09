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13:59, 9 ноября 2020 года Великий, добрый и простой. Сегодня Тургеневу исполнилось 202 года О человеческих качествах нашего знаменитого земляка, о друзьях и большой любви рассказала заведующая орловским музеем Тургенева Елена Мельник.





Хотелось бы поговорить о Тургеневе не как о писателе, а как о человеке Маленький Ваня родился в очень обеспеченной дворянской семье, но, тем не менее, детство его счастливым не назовешь - долгое время он находился под гнетом своей суровой матушки Варвары Петровны. Какой отпечаток это оставило на его жизни?

- Сам Тургенев говорил: «Детство мое было несчастливым. Драли меня каждый день по всяким пустякам». Но здесь надо сказать, что суровость воспитания, что называется, была во вкусе того времени. Это касается не только семьи Тургеневых. Но нельзя сбрасывать со счетов суровость характера Варвары Петровны, которая в своих поступках по отношению к детям часто бывала несправедлива. Эту суровость в характере Варвары Петровны можно объяснить ее несчастливым детством и юностью. А потом эта ее неровность в характере с годами стала усугубляться. И старший брат Николая как-то писал Ивану Сергеевичу: «Приедешь домой и уже заранее знай, что будешь обречен на муку, крик, скуку». Но справедливости ради надо сказать, что Варвара Петровна обладала умом и обаянием. И Тургенев после смерти матери писал Виардо, что ей ничего не стоило заставить ее полюбить, если бы она захотела.

Какие места на Орловщине можно назвать тургеневскими? С кем он встречался здесь, когда приезжал, с кем общался, с кем дружил?

- Это, конечно, Орел, это Спасское-Лутовиново, это родовое поместье отца в селе Тургенево, что близ Бежина луга, это, конечно, село Льгов - село, которое дало название рассказу Тургенева из «Записок охотника». Это и Покровское Тульской губернии, что неподалеку от Спасского-Лутовиново, где Тургенев встречался с семейством Толстых. Это Новоселки, где Тургенев познакомился и сражался в шахматы с Фетом. Это Брасово - образцовое имение губернского предводителя дворянства Виктора Владимировича Апраксина. Тургенев встречался с Апраксиным в Орле, они обсуждали вопросы крестьянской реформы. Это и далекая деревня Грибовка Калужской губернии, и в пору подготовки крестьянской реформы Тургенев продал свои грибовский дом под школу для крестьянских ребятишек.

Многолетний конфликт и сложные отношения между Тургеневым и Толстым ни для кого не секрет. Почему же это произошло в дружбе этих двух великих людей?

- Сложный вопрос. О тайны этого конфликта ломают копья, наверное, уже почти сто лет. Они были разные люди, и путь, который каждый их них пробивал в литературе, был разный. Если Тургенева называли гением меры, то Толстова, наверное, можно назвать гением чрезмерности. Но, несмотря на то, что они ссорились и мирились, расходились и сходились, каждый из них почитал талант другого. И вспоминают, как Тургенев однажды говорил Флоберу: «Толстой такой великий писатель, что я не достоин развязать сандалии с его ног». А Толстой как-то расставшись с Тургеневым, записал в своем дневнике: «Я каждый раз, когда прощаюсь с ним, мне хочется о чем-то плакать. Он мне очень дорог. И он делает из меня другого человека». Вот по поводу фразы «Делает другого человека» - мы, все музеи, ощущаем благотворное влияние Тургенева. Наверное, каждый их сотрудников может сказать: «Он делает из меня другого человека».

А с кем Тургенев по-настоящему дружил и был близок на родине?



- Это, конечно, Фет. Они здесь достаточно много встречались в Новоселках, они оба были заядлыми охотниками, исколесили Орловскую губернию, добрались до Калужской губернии, там были заповедные, богатые дичью места. Это и Иван Петрович Борисов, удивительный человек, который стал корреспондентом Тургенева на многие годы. Милый, удивительно остроумный, обладающий даром художественного слова. У него удивительные письма, их можно читать с упоением. Тургенев очень дорожил этой дружбой.

Как тургеневеды относятся к Полине Виардо?

- К счастью, в последние годы появилось много новых документов, которые позволяют понять глубже образ гениальной актрисы. Надо понимать, что жизнь и творчество Полины Виардо это яркая страница в истории европейской культуры 19 века. И отношение к ней Тургенева это всегда глубокое уважение и восхищение, и об этом пишут все современные исследователи и все сходятся во мнении, что это был союз со-гениальных людей, судьбой которых стала жизнь для искусства.

Какими бы эпитетами вы бы воспользовались, если бы вас попросили дать краткую характеристику писателю? Каким он был для вас?

- Я бы вспомнила слова Мопассана. Он его охарактеризовал тремя словами: великий, добрый и простой. А еще он говорил: «Это друг, каких я больше не встречал».









Эва Стасюлевич



