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13:43, 9 ноября 2020 года

В музее-усадьбе Спасское-Лутовиново прошли праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Тургенева

Сегодня выдающемуся писателю исполнилось 202 года.


В минувшую субботу, накануне дня рождения Тургенева, погода не подвела. Усадебный парк Спасского-Лутовинов встречал гостей во всем своем природном великолепии поздней осени. Профессиональные художники и любители сразу отправились писать с натуры. Мастер-класс по графическому рисунку провел директор Мценской художественной школы Сергей Прокопов.

Написать свою картину могли все, кто захотел. Бумагой и карандашами самую творческую часть посетителей снабжали тут же и подробно объясняли, как правильно выбрать место, подчеркнуть перспективу, найти объект.

Живопись стала ярким акцентом этого дня еще и потому, что в выставочном зале музея-усадьбы открылся вернисаж орловских художников, которые в разные годы вдохновлялись пейзажами Спасского (0+). Многим представленным работам уже полвека. За это время подросли деревья, но все уголки парка, которые облюбовали художники, узнаваемы и сейчас.

Екатерина Коростова, хранитель государственного музея усадьбы «Спасское-Лутовиново»: «Живопись представлена неслучайно, ведь Иван Сергеевич тоже был художником, только художником слова, и писал он именно словом».

В действительности Тургенев очень неплохо рисовал, и здесь можно увидеть несколько его иллюстраций к своим произведениям. На выставке можно увидеть работы Курнакова, Дышленко, Былинко, Дудченко. Они давно стали классикой орловской живописи прошлого века. В любви к усадьбе объяснились и наши современники.

Тем временем в лекционном зале собрались те, кому были интересны юные годы писателя. Но предметом общения стала вовсе не литература, а математика. Гости с удовольствием решали задачи на дроби и логику из учебника, по которому в свое время постигал алгебру Иван Тургенев.

Роман Ермаков, сотрудник государственного музея-усадьбы «Спасское-Лутовиново»: «Мы нашли учебник, по которому Тургенев занимался, с которым, как он говорил, спал. Он очень любил этот учебник. Мы взяли несколько занимательных задач и предложили их нашим слушателям, и они с успехом справились с ними».

Те, кому алгебру изучать еще только предстоит, учились писать перьями и чернилами, тут и выяснилось, что сейчас это очень непростое занятие даже для взрослых. И без определенного навыка только сплошные кляксы и царапины на бумаге, но зато появляется очень живое представление о том, какими сложными были занятия по правописанию.

Еще одну лекцию о семейном древе, дальних родственниках Тургенева рассказал краевед и тургеневед Владимир Зайцев. Многие факты из биографий предков писателя уже не представляется возможным найти, но кое-что все-таки удалось установить с максимальной точностью. Например, Тургенев и Толстой были очень дальними родственниками.

День рождения Тургенева, конечно, особенный день и для всех сотрудников музея-усадьбы. Неповторимым они хотят сделать его и для тех, кто приехал поклониться писателю.

Сергей Ступин, директор государственного музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»: «Иван Тургенев современен и актуален как никогда. Сейчас, на мой взгляд, идет век Тургенева. Век подтекстов, век изящества, век тургеневских открытий. И все свои музейные программы мы проводим под девизом «Тургенев 200+».

Многое в этот праздничный для усадьбы день шло своим чередом: по парку (музей по-прежнему закрыт) гуляли маленькие экскурсионные группы, весь день до вечера работал выставочный зал, выступил Спасский хор, и у тех, кто не испугался холодного осеннего ветра, остались самые теплые впечатления от новой встречи с классиком русской литературы.


Эва Стасюлевич
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