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13:46, 9 ноября 2020 года Орловцы жалуются на невозможность уехать в Лужки в вечернее время А между тем, одно из обязательных условий при проведении конкурса среди перевозчиков - соблюдение графика движения. Но - перевозчики меняются - проблема остается. В этом еще раз убедился корреспондент ГТРК «Орел» Всеволод Трифонов. Вместе с активистами ОНФ он после заката попытался доехать в Лужки.





Как рассказали пассажиры, после 8 часов вечера невозможно уехать в Лужки. И нередко, чтобы добраться до дома, не маршрутку приходится ждать, а вызывать такси. Вскладчину.



На многочисленные жалобы в администрацию Орла ответ имеется: есть положенный график - его и придерживаются. В этом же нас заверили и водители. Пассажиры, в свою очередь, утверждают, что с конечной Лужков маршрутки пассажиров уже не берут.



О транспортной проблеме в Лужках говорили много, да и рейды проводятся регулярно, однако на перевозчиков продолжают поступать жалобы.



Евгений Лыкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей по Орловской области, член регионального штаба ОНФ: «Есть более доходные маршруты, есть менее доходные. В совокупности они позволяют себе обеспечить ту себестоимость перевозки, которая имеет определенную рентабельность».

Активисты ОНФ мониторят транспорт в вечернее время уже вторую неделю. И проблемы не только в Лужках. Новая Ботаника, район больницы имени Боткина, Зареченский микрорайон - и везде проблемы есть.



Юлия Филатова, активист «Молодёжки ОНФ»: «По итогам мониторинга мы намерены обратиться в администрацию города Орла с просьбой разобраться в сложившейся ситуации».

Активисты отмечают, что свое недовольство жители адресуют чаще всего частным перевозчикам. Муниципальный транспорт ходит регулярно, но не во все точки нашего города. Если в Северный район можно доехать и после 23:00 на возвращающемся троллейбусе в депо, то в Лужки надо успеть до 8 вечера.





Всеволод Трифонов



