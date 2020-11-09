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13:52, 9 ноября 2020 года

В правительстве Орловщины обсудили выполнение нацпроектов

Аппаратное совещание провел сегодня глава региона Андрей Клычков.


Всего в этом году по 11 национальным проектам для Орловской области установили в общей сложности 160 показателей, что на 19 пунктов больше, чем годом ранее. Уже выполнены 72 из них.

Особо выделяется выполнение нацпроекта «Образование». Из 20 заявленных показателей закончили 13, четыре из которых перевыполнены в три раза – они касаются внедрения цифровой образовательной среды – отмечено в сообщении сайта областного правительства.


Артём Ежаков
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