Главная » Новости



13:55, 9 ноября 2020 года Орловщина полностью вступила в отопительный сезон Тепло подано во все объекты жилого фонда, школы, детские сады, социальные и медицинские учреждения. Всего почти 7,5 тысяч объектов. Без перебоев работают и все котельные в регионе - их 1374.





Готовность коммунальной инфраструктуры региона к зиме сегодня обсуждалась на совещании у губернатора. Паспорта готовности получили 10 муниципалитетов, ещё в ряде районов сейчас устраняются последние недоработки, Орёл - среди отстающих. Напомним, во время подготовки к отопительному сезону в областном центре были заменены более 11 километров ветхих сетей. Также имеется задолженность перед энергоснабжающими предприятиями.



Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Задолженность бюджета есть за потреблённые энергоресурсы порядка 194 миллиона рублей. На 1 января текущего года эта задолженность составляла 222 миллиона - мы её снижаем. По паспорту готовности ориентируемся на 15 ноября».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Крайне важно, чтобы областной центр все мероприятия провёл на высоком уровне. Важно не просто прохождение этого периода, а его спокойного прохождения – безаварийное».





Антон Киселёв



