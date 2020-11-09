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14:30, 9 ноября 2020 года В Орле вынесли приговор убийце и поджигателю Областной суд приговорил мужчину к 19 годам строгого режима.





Ранее единогласный обвинительный приговор вынесла коллегия присяжных. Орловца судили за умышленный поджог квартиры, в которой проживал его знакомый. Нетрезвый обвиняемый убедился, что жертва не выберется из огненной западни, после чего ушел. Пламя распространилось по деревянному многоквартирному дому, перерастая в пожар. Ущерб, нанесенный имуществу жильцов, оценивается в более чем миллион рублей. Трагедия развернулась в селе Русский Брод Верховского района.



Мужчину судили за убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, а также умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога. Помимо основного срока в 19 лет строгого режима, осужденного ограничат в свободе после выхода из тюрьмы на полтора года. Приговор ещё может быть обжалован – он не вступил в законную силу, сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



