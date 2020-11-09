«Орелводоканалу» приходится забирать свои деньги через суд

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14:31, 9 ноября 2020 года
«Орелводоканалу» приходится забирать свои деньги через судПредприятие продолжает работать над взысканием дебиторской задолженности.
К концу сентября «Орелводоканалу» за выполненные работы задолжали 205 миллионов рублей, которые предприятие взыскивает в судах. Так, с января по начало октября по 176 искам против юридических лиц было возвращено более 17 миллионов рублей из 22,5 миллионов. С физических лиц удалось добиться выплат 11 миллионов из примерно 17 миллионов. В прошлом месяце предприятие получило 21 миллионов от заказчиков работ.
Финансовые показатели «Орелводоканала» в этом году следующие: с января по октябрь чистая прибыль предприятия составила 57 миллионов, прибыль от продаж – 30 миллионов, нормативная – 34 миллиона, отмечено в сообщении сайта городского совета.
Артём Ежаков