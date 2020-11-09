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15:59, 9 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Отопительный сезон - в штатном режиме, несмотря на долги и локальные проблемы. Паспорта готовности получили 10 муниципалитетов.



- Пункт назначения - окраина Орла. Почему после 20:00 доехать туда проблематично? Вместе с активистами ОНФ мы побывали в рейде.



- 202 день рождения - не отменила даже пандемия. Те, кому дорого тургеневское слово, вспомнили писателя - в музыке, живописи, текстах.



- В один клик. Чтобы узнать, есть ли лекарства в муниципальной аптеке, достаточно зайти на сайт мэрии Орла.



- Народный бюджет - на детскую площадку. Как преображаются не только города, но и деревни?



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