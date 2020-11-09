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15:35, 9 ноября 2020 года

Проблемы создания отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Комментарий эксперта Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС

Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» реализуется с 01 октября 2018 года в составе национального проекта «Экология».

Проект тесно связан с государственными программами Российской Федерации: Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы, Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года.

Согласно данных федерального проекта, до 2024 года запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 296 новых объектов обработки ТКО суммарной мощностью более 44 млн тонн в год, 253 новых объекта размещения ТКО суммарной мощностью 21 млн тонн в год. На реализацию основных задач в 2020 году в федеральном проекте заложено 18 млрд рублей. В целом стоимость реформы только по созданию новой инфраструктуры по обращению с ТКО оценивается в сумму около 400-450 млрд рублей инвестиций до 2024 года.

Минфин и Минприроды совместно с Российским экологическим оператором (РЭО) разработали меры по поддержке инвестпроектов по обработке и утилизации мусора. Речь идет о расширении полномочий РЭО в части инструментов для финансирования проектов по сортировке, переработке и сжиганию отходов на специальных заводах через акционерные займы и приобретение облигаций, компенсации части затрат, а также предоставлении субсидий отдельным регионам.

Надо констатировать, что новая система обращения с ТКО по масштабу может сравниться с крупнейшими инфраструктурными и технологическими реформами за 15–20 лет. Принципиально важно понимать, что это не мусорная реформа, а создание отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Основной проблемой ее реализации является несовершенство законодательства в этой отрасли. Необходимо принять документы, которые позволили бы системе набрать обороты. В первую очередь создать федеральную территориальную схему, которой никогда не было. Это «карта мусора» с объектами образования отходов и логистическими путями. По мнению эксперта Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Геннадия Мартынова, также необходимо пересмотреть действующие санитарные нормы и правила, которые затрудняют организацию технологичного обращения с ТКО. Также, в частности, нужно на законодательном уровне изменить порядок определения расстояния до площадок накопления ТКО, изменить периодичность и время вывоза мусора и предусмотреть его хранение без тары. Кроме того, для создания эффективной комплексной системы обращения с ТКО, необходимо увеличение мощностей по сортировке и переработке отходов.

И самое главное, по мнению эксперта, – необходимо сформировать пространство для открытого публичного взаимодействия бизнеса, власти и общества, создать условия для генерации инициатив и проектов, направленных на достижение национальных целей и стратегических задач в экологической сфере.
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