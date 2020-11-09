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15:36, 9 ноября 2020 года

Юрий Парахин пообещал решить проблему с зарплатами в детских садах

Мэру Орла потребуется для этого несколько месяцев.


Юрий Парахин, как и обещал на прошлой неделе, начал лично посещать городские детские сады, в которых есть проблемы, связанные с сокращением зарплат техническому персоналу. Например, в детском саду № 56 от такого решения, принятого на основании заключения казначейства страны, пострадали 11 человек. В среднем они потеряли по три тысячи рублей.

Орловский градоначальник в своей публикации отметил, что зарплата, которую получают сотрудники сферы дошкольного образования, и без того невысокая, и заявил, что найдет пути выхода из сложившейся ситуации. Цитируя нового мэра: «Потребуется время, чтобы сделать это в рамках правового поля, не меньше 2-3 месяцев. Я убедительно прошу набраться терпения на этот срок!».

Фото со страницы Юрия Парахина в соцсети



Артём Ежаков
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