Уроженец Ливен, подозреваемый в расстреле сослуживцев, задержан

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15:39, 9 ноября 2020 года
Уроженец Ливен, подозреваемый в расстреле сослуживцев, задержанТройное убийство произошло сегодня на аэродроме Балтимор в Воронежской области.
Антон Макаров, являющийся главным подозреваемым в стрельбе и убийстве трех человек в воинской части в Воронежской области, задержан полицейскими. Об этом сообщает ТАСС.
Двадцатилетний юноша является уроженцем города Ливны Орловской области. Позднее он переехал в Воронеж, откуда и был призван в ряды Вооруженных сил РФ.
Фото издания «Уездный город»
Артём Ежаков