Главная » Новости



15:39, 9 ноября 2020 года Уроженец Ливен, подозреваемый в расстреле сослуживцев, задержан Тройное убийство произошло сегодня на аэродроме Балтимор в Воронежской области.





Антон Макаров, являющийся главным подозреваемым в стрельбе и убийстве трех человек в воинской части в Воронежской области, задержан полицейскими. Об этом сообщает ТАСС.



Двадцатилетний юноша является уроженцем города Ливны Орловской области. Позднее он переехал в Воронеж, откуда и был призван в ряды Вооруженных сил РФ.



Фото издания «Уездный город»









Артём Ежаков



