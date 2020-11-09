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16:08, 9 ноября 2020 года

Орловская молодежь решила узнать, в чем сила

Сегодня на этот вопрос отвечали молодые и активные.


Всероссийская акция, организованная активистами «Молодежки ОНФ», направлена на то, чтобы понять, какие ориентиры сейчас у молодежи. Проходить акция будет в течение месяца, а это значит у парней и девушек еще есть время высказаться по этому поводу. Пока в топе популярных ответов - сила в любви, в движении, в единстве, в людях и в разуме. С учетом того, что акция всероссийская, по итогам будут вывешиваться баннеры с ответами, с рейтингом по регионам.

Татьяна Рыманова, активист «Молодежки ОНФ» Орловской области: «Я считаю, что сила в команде, так как если бы не было команды, то не было бы и этой акции».

Анна Кароль, студентка Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС: «Сила заключается в сплоченности и патриотизме. Россия - огромная страна, но, несмотря на то, где бы мы ни жили, какой национальности не были, всегда нужно помнить, что мы едины».



Татьяна Напольских
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