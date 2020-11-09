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16:45, 9 ноября 2020 года Орловская область увеличит число тестов на коронавирус Этому поспособствует оснащение лабораторий при областных больницах.





Речь идет о Ливенской ЦРБ, больнице имени Семашко, ООКБ и НКМЦ имени З. И. Круглой. Дополнительные 5 миллионов будут потрачены на лабораторное оборудование больницы имени Боткина. Наращивание мощностей позволит увеличить объем тестирований с 2 тысяч тестов в сутки до 3,5 тысяч.



Всего на коронавирус орловцев исследовали более 277 тысяч раз, проверка на антитела была проведена примерно 25 тысяч раз – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



