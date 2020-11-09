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17:15, 9 ноября 2020 года Студенты, преподаватели вузов и пожилые орловцы неохотно прививаются от гриппа Их вакцинация будет ускорена.





На данный момент от гриппа привито 46% пожилых орловцев от 60 лет, а доля студентов, получивших укол – 37%. Планируется, что до середины месяца вакцинацию пройдет не менее 75% населения из групп риска.



Как сообщает сайт областного правительства, общий процент населения Орловщины, которому сделали укол против гриппа – 36,3%.





Артём Ежаков



