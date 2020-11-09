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17:16, 9 ноября 2020 года Цветы и стихи - Тургеневу Сегодня 202-я годовщина со дня рождения Ивана Сергеевича. По многолетней традиции в этот день научные сотрудники орловских музеев и библиотек, литераторы и художники пришли к месту, где когда-то находилась усадьба Тургеневых.





Возле дома на пересечении улиц Салтыкова-Щедрина и Тургенева, на котором установлена мемориальная доска, звучали стихи и отрывки из воспоминаний современников и друзей писателя.



Елена Мельник заведующая музеем И.С.Тургенева: «Наперекор пандемии здесь сегодня собрались, наверное, самые близкие к Тургеневу люди, и сегодня в качестве подарка ко дню рождения мы решили почитать Тургеневу стихи. Может быть, с этого дня это станет доброй традицией».





Эва Стасюлевич



