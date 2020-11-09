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18:34, 9 ноября 2020 года В Орле сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасности в зимний период Хотя осень в этом году затяжная и теплая, в региональном МЧС предупреждают: по ночам возможны заморозки.





Сотрудники ведомства просят быть осторожнее с отопительными приборами и предостеречь детей от попытки выйти на первый лед.

Наталия Акулова, руководитель пресс-службы МЧС РФ по Орловской области: «По мнению специалистов, если в течение нескольких дней наблюдаются минусовые температуры, уже возникает первый лед, особенно на закрытых водоемах - это пруды и озера. Первый лед очень опасен. Соблюдайте правила безопасности».





Мария Семак



