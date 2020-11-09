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18:35, 9 ноября 2020 года

Орловцы заплатили почти полмиллиона штрафов за несоблюдение санэпидправил

Об этом сообщили на заседании регионального штаба по недопущению распространения коронавируса.


Всего районными судами Орловской области вынесено 18 постановлений о назначении административных наказаний за нарушение масочного режима. Из них: 5 – в виде предупреждения и 13 в виде административного штрафа. Общая сумма наложенных штрафов составила 417 тыс. рублей (физические, юридические, должностные лица и индивидуальные предприниматели, сообщает информационный портал Орловской области.

Губернатор Андрей Клычков рекомендовал органам местного самоуправления продолжить ежедневное проведение рейдовых мероприятий по соблюдению масочного режима на транспорте, а также усилить контроль за проведением мероприятий по дезинфекции общественного транспорта на территории муниципальных образований.


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