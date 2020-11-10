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06:42, 10 ноября 2020 года Учителям Орловской области интересны профессиональные конкурсы В этом году в них попробовали свои силы 1 112 преподавателей.





За три года количество таких соревновательных мероприятий возросло более чем наполовину – на 60%, а количество участников – на 44%. Число лауреатов увеличилось на 622 человека.



Профессионализм педагогов поощряется грантами – за указанный временной промежуток 108 учителей Орловщины получили поощрения на общую сумму в 5 миллионов 400 тысяч рублей – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



