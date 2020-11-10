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05:31, 10 ноября 2020 года

Сегодня правоохранители всей страны принимают поздравления

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.


Истоки праздника отсылают нас к 1917 году. В этот день, 103 года назад, Нарком внутренних дел Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». С 10 ноября 1962 года эта дата стала официальной для профессионального праздника полицейских – тогда вышел соответствующий Указ Президиума Верховного Совета СССР.

Сегодня в адрес полицейских будут звучать многочисленные поздравления, но принимать их в спокойной обстановке правоохранители точно не будут – как и в любой другой день, долг призовет их стоять на страже закона и порядка во всех уголках страны, однако надеемся, что хотя бы в этот день их смены пройдут тихо и мирно.


Артём Ежаков
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