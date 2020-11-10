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07:32, 10 ноября 2020 года

В Орловской области завершается уборка сахарной свеклы

Её количество позволяет региону войти в десятку лучших в стране по добыче этого корнеплода.


Всего в этом году осталось убрать 2 тысячи тонн свеклы от всего высаженного объема в 45 тысяч тонн. Аграрии добыли 1 миллион 665 тысяч корнеплодов, урожайность составила 388 центнеров с гектара.

Под нужды переработки сахарной свеклы было выделено более 396 миллионов рублей – деньги были выделены на модернизацию производственных мощностей и ремонт. Все это позволило нарастить темпы работы сахарных заводов Орловщины. В этом году четыре предприятия региона могут за день переработать 18 тысяч 800 тонн в сутки, на сегодняшний день в области произведено 178 тысяч тонн сахара – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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