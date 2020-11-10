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07:55, 10 ноября 2020 года Лучшего народного участкового выберут в День полиции Сегодня у сотрудников органов внутренних дел России - профессиональный праздник. В финал конкурса вышел и орловец.





В финальном этапе юбилейного, X Всероссийского конкурса участие принимает и Евгений Пантелеев - сотрудник отдела МВД России по Орловскому району. Старший лейтенант следит за порядком в восьми населенных пунктах. В них проживает порядка трех тысяч человек. Отдать голос за нашего земляка можно на официальном сайте регионального УМВД. Там есть прямая ссылка. А торжественная церемония награждения состоится 16 ноября - накануне профессионального праздника - Дня участковых уполномоченных полиции.





Надежда Невматулина



