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08:46, 10 ноября 2020 года За полгода в Орловской области совершено более полутысячи дистанционных преступлений И это, как сообщили в региональном УМВД, почти на 5 процентов больше, чем в прошлом году.





Примерно половина из всего количества дистанционных преступлений - телефонное мошенничество. Вообще же в регионе отмечается увеличение случаев телефонного обмана. Так, в 2020 году рост телефонных мошенничеств составил 60% по сравнению с 2019 годом.





Надежда Невматулина



