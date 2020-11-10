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09:27, 10 ноября 2020 года Сотрудники МЧС продолжают патрулировать жилой сектор Это связано с увеличением количества пожаров, которые происходят из-за пренебрежения правилами пользования отопительными приборами.





Главная задача визита сотрудников чрезвычайного ведомства - рассказать об основных причинах возникновения возгораний и правилах пожарной безопасности. Кроме того, орловцам в ходе таких рейдов напоминают и о необходимости приведения в исправное состояние систем отопления и электросетей. В течение нескольких дней спасатели обойдут дома, где проживают одинокие пожилые люди, а также так называемые «проблемные» дома.





Надежда Невматулина



