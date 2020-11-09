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19:48, 9 ноября 2020 года В Орле в группу риска, связанного с коронавирусом, предложили включить беременных Об этом и не только говорили сегодня на заседании регионального оперштаба.





Информация о наличии самых популярных в последнее время лекарственных препаратов - противовирусных средств и антибиотиков - теперь доступна орловцам с любого смартфона, планшета или компьютера - соответствующий раздел заработал на сайте администрации Орла. В списке 4 аптеки - 3 муниципальные и аптека «Орёлфармации». Фармацевты указывают, сколько пачек того или иного лекарства осталось. Данные обновляются три раза в сутки - в 9:00, 14:00 и 18:00. Более точную информацию можно получить по телефонам аптек. Также правительство области сейчас ведёт переговоры с фарм-компаниями по выравниванию поставок лекарственных препаратов в регион.



Распространение инфекции, тем временем, сдерживать становится всё сложнее. За последние сутки выявлено 133 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число больных 2819 человек. 177 из них дети. На карантин сейчас закрыта одна школа и один детский сад. А также два класса и три группы в других образовательных учреждениях области. Однако вторая четверть начнётся в очном формате.



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования: «Массового перехода на дистанционное обучение в Орловской области не планируется. Но при этом, если родители хотят, можно написать заявление на имя директора образовательной организации с просьбой перевести ребёнка на индивидуальный учебный план с использованием дистанционных образовательных технологий средств обучения».

На заседании оперштаба губернатор поручил расширить круг лиц, относящихся к группе риска. А именно включить в этом список беременных орловчанок.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Хотя официально не относятся беременные к категории риска, мы рекомендуем работодателям перевести их на удалённую работу, либо на больничный. Сектору здравоохранения рассмотреть вопрос о выдаче больничных, чтобы сохранить детей и здоровье молодых мам».

Также департаменту здравоохранения поручено продолжить работу по развёртыванию новых ковидных коек. Напомним, на днях под коронавирус перешло отделение на 140 мест в Кромской ЦРБ, занято уже 40. Кроме того ведется работа по наращиванию лабораторных мощностей чтобы увеличить количество исследований на COVID-19.





Антон Киселёв



