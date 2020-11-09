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19:53, 9 ноября 2020 года Амчанке, в пьяном угаре зарезавшей знакомого, огласили приговор Жительнице Мценска назначили девять с половиной лет колонии строгого режима.





Как установили следователи, нетрезвая женщина поссорилась со знакомым и ударила мужчину ножом грудь. Ранение оказалось смертельным.



Присяжные заседатели единогласно признали её виновной, а суд утвердил приговор. Помимо основного наказания в виде девяти с половиной лет в колонии строгого режима, с осужденной будет взыскано 480 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



