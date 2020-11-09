Главная » Новости



21:20, 9 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Отслеживаем наличие лекарства по сайту. В Орле заработал новый ресурс. В каком режиме будут учиться школьники, и кого все же переведут на удалёнку? Эти вопросы обсудили сегодня на региональном штабе.



- Трудная дорога домой. Мы проверили, можно уехать на общественном транспорте после восьми вечера?



- Литературная дата мирового масштаба - сегодня исполнилось 202 года со дня рождения Тургенева.



- В копилку - 4 медали. Орловские боксеры удачно выступили в Туле.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



