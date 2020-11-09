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20:34, 9 ноября 2020 года «Койки не простаивают». Андрей Клычков - о ситуации с коронавирусом Информацию глава региона озвучил в рамках прямого эфира в соцсетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы последние две недели в одних цифрах находимся. Кто-то говорит, что это динамика нестабильна. Но специалисты обращают особое внимание на коэффициент заражаемости, который у нас держится на уровне 1,04. Поводов для радости никаких нет. Да, по-прежнему, сохраняется потребность и в увеличении тестировании, и по коечному фонду. Динамика на 4 дня – плюс 532. За этот же период 632 выздоровело. Койки не простаивают. Коек быть свободных не должно. Если таковые есть – их нужно использовать. В пятницу была запущена Кромская ЦРБ».





Анастасия Дорохова



