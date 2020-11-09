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20:36, 9 ноября 2020 года В Орловской области планируется увеличить объем тестов на коронавирус Об этом рассказал Андрей Клычков в рамках прямого эфира в соцсетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы перешли черту - 2 тысячи тестов в сутки. Но я абсолютно убежден, что наша задача не 2 тысячи тестов в сутки делать, а где-то около 4-х тысяч. На эти цифры и будем выходить. Это у нас три учреждения плюс дополнительное оборудование по существующим лабораторным мощностям - чтобы увеличить возможности именно наших учреждений помимо федеральной составляющей по линии Роспотребнадзора».





Анастасия Дорохова



