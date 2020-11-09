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20:43, 9 ноября 2020 года Андрей Клычков озвучил «карантинную» статистику школ и детских садов Губернатор региона поделился информацией в рамках прямого эфира в соцсетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Всего у нас 359 школ, на карантин закрыта одна. Плюс в двух школах два класса. 92 ученика отсутствуют с подтвержденным коронавирусом. Всего болеют 1504 человека. Сюда включаются все простудные заболевания. По детским садам: из 296 три закрыты на карантин - два детских сада, одна дошкольная группа. И в пяти детских садах семь групп закрыты на карантин. По средне-специальным учреждениям: из 14-ти - в пяти восемь групп закрыты по разного рода заболеваниям».





Анастасия Дорохова



