Главная » Новости



20:44, 9 ноября 2020 года В Орловской области не спешат «закрывать всё» Губернатор Орловской области озвучил ситуацию по возможному полному закрытию школ и детских садов.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Проще всего все закрыть. Но как детей дома содержать? Родителям нужно ходить на работу, получать заработную плату. Не у всех есть возможность оставить детей с бабушками и дедушками. Мне пишут огромное количество школьников: «По-братски, закройте школу».Я все понимаю, детям было бы проще дома сидеть. Но надо понимать, что детские сады и школы, как бы мы с вами это не оценивали, это способ наблюдения за детьми. У меня до сих пор спрашивают, можно ли детей переводить на дистанционку. Те родители, кто имеет такую возможность, могут это сделать».





Анастасия Дорохова



