Главная » Новости



20:58, 9 ноября 2020 года Вопрос с зарплатами в дошкольных учреждениях – на контроле Губернатор Орловской области прокомментировал ситуацию в прямом эфире в соцсетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мэр города Орла встречался с представителями отдельного учреждения. Разбираются в ситуации. Была проверка федерального казначейства. Там посчитали нормативные смены фактические и отработанные. И исходя из отработанных посчитала выплаты. Мы с Юрием Парахиным обсуждали эту ситуацию. Безусловно, зарплата в 13 тысяч – не нормальная зарплата. Но, с другой стороны, мы должны выполнить требования казначейства и создать людям условия, чтобы компенсировать денежные средства. Будем эту задачу решать».

Сегодня мэр Орла в своих соцсетях также рассказал о встрече с работниками детских садов. Он пообещал решить проблему. Но сказал, что потребуется время, чтобы сделать это в рамках правового поля. На решение, по словам Юрия Парахина, уйдет не меньше 2-3 месяцев, и попросил работников дошкольных учреждений набраться терпения.





Анастасия Дорохова



