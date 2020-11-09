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21:06, 9 ноября 2020 года Андрей Клычков попросил орловцев вести себя по-человечески Во время прямого эфира губернатора в соцсетях речь зашла о звонящих на горячую линию департамента здравоохранения.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сидит девушка-секретарь. От нее начинают требовать и лекарства, и консультации. И потом заканчивается все это проклятиями. Ну, разве это по-человечески? Она рыдает. Есть проблемы - позвоните, попросите переключить. Я понимаю, что у меня кожа потолще. Но нужно быть терпимее к исполнителям».





Анастасия Дорохова



