Главная » Новости



21:09, 9 ноября 2020 года Андрей Клычков позаботился о студентах-медиках И попросил особое отношение к ним на сессии.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас большое количество студентов ОГУ пошли на работу в ковидные палаты. Я абсолютно убежден, что все они получат ценную практику. Будет сложно, но это будут настоящие врачи. Я поговорил с ректором ОГУ, и мы договорились, что к таким студентам будет особенное отношение на сессии. Сегодня, когда они сутками работают, речь не о доплатах, которые они получают, не в словах благодарности, а в том, что им нужно пройти этот этап. Любые экзамены для них будут пустяком».





Анастасия Дорохова



