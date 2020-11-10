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10:39, 10 ноября 2020 года Сотрудники РАНХиГС удостоены благодарности правительства России Правительство Российской Федерации высоко оценило многолетнюю деятельность сотрудников Президентской академии – Оксаны Малаховой и Александра Щёголева, наградив их Почетной грамотой и благодарностью. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.





За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу доцент кафедры политологии и государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Оксана Малахова удостоена Почетной грамоты Правительства Российской Федерации.



Оксана Владимировна Малахова работает в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС (ранее – ОРАГС) с 1998 года, где прошла путь от методиста кафедры теории государственной службы и региональной кадровой политики до доцента кафедры политологии и государственной политики. Кандидат политических наук. Активно участвует в научно-исследовательской деятельности института, входит в состав организационных комитетов по проведению конференций различного уровня, а также регулярно выступая с докладами. Сфера научных интересов: актуальные проблемы и тенденции институционализации гражданского общества, а также формирование и развитие института государственной службы в современной России. Принимала участие в формировании экспертного заключения на проект Указа Президента Российской Федерации «О федеральной программе «Развитие государственной службы Российской Федерации (2015-2018 гг.)». Участник аттестационных и конкурсных комиссий, а также комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в территориальных органах федеральных органов государственной власти.



Начальнику научно-организационного отдела Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Александру Щёголеву была объявлена благодарность Правительства Российской Федерации.



Александр Владимирович Щеголев работает в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС (ранее – ОРАГС) с 2006 года, где прошел трудовой путь от лаборанта кафедры финансов, кредита и налогообложения до начальника научно-организационного отдела. Кандидат экономических наук. Ежегодно Александр Владимирович выступает главным куратором организации и проведения целого ряда престижных научных мероприятий различных форм и уровней на базе Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, в числе которых «Мерцаловские чтения», «Гайдаровские чтения», «Орловские социологические (Левыкинские) чтения» и другие. Является активным участником регионального научного сообщества, представляющим Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС в Совете молодых ученых Орловской области.



С 2017 г. является членом и секретарем Совета Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Орловской области. При его непосредственном участии Региональное отделение РВИО ведет активную работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества; в развитие музейной деятельности в регионе; в информационно-просветительское освещение поисковых работ; в патриотическое воспитание студенческой молодежи; в написание и издание книг, посвященных военно-историческому наследию Орловской области.



В 2017-2018 гг. стал одним из авторов проекта по увековечиванию памяти об известном советском диверсанте и теоретике партизанского движения, уроженце Орловской области Илье Григорьевиче Старинове: является одним из соавторов серии научных книг, посвященных И. Г. Старинову, а также участвовал в работе по установке его памятника в Болховском районе Орловской области и обелиска в поселке Стрелецкое Орловского района Орловской области.



Поздравляем Оксану Малахову и Александра Щёголева с заслуженным признание и желаем им дальнейших профессиональных успехов в подготовке высококвалифицированных специалистов.





Орловское Информбюро



