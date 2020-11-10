вторник 10.11.2020 18:02:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

10:39, 10 ноября 2020 года

Сотрудники РАНХиГС удостоены благодарности правительства России

Правительство Российской Федерации высоко оценило многолетнюю деятельность сотрудников Президентской академии – Оксаны Малаховой и Александра Щёголева, наградив их Почетной грамотой и благодарностью. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.


За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу доцент кафедры политологии и государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Оксана Малахова удостоена Почетной грамоты Правительства Российской Федерации.

Оксана Владимировна Малахова работает в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС (ранее – ОРАГС) с 1998 года, где прошла путь от методиста кафедры теории государственной службы и региональной кадровой политики до доцента кафедры политологии и государственной политики. Кандидат политических наук. Активно участвует в научно-исследовательской деятельности института, входит в состав организационных комитетов по проведению конференций различного уровня, а также регулярно выступая с докладами. Сфера научных интересов: актуальные проблемы и тенденции институционализации гражданского общества, а также формирование и развитие института государственной службы в современной России. Принимала участие в формировании экспертного заключения на проект Указа Президента Российской Федерации «О федеральной программе «Развитие государственной службы Российской Федерации (2015-2018 гг.)». Участник аттестационных и конкурсных комиссий, а также комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в территориальных органах федеральных органов государственной власти.

Начальнику научно-организационного отдела Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Александру Щёголеву была объявлена благодарность Правительства Российской Федерации.

Александр Владимирович Щеголев работает в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС (ранее – ОРАГС) с 2006 года, где прошел трудовой путь от лаборанта кафедры финансов, кредита и налогообложения до начальника научно-организационного отдела. Кандидат экономических наук. Ежегодно Александр Владимирович выступает главным куратором организации и проведения целого ряда престижных научных мероприятий различных форм и уровней на базе Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, в числе которых «Мерцаловские чтения», «Гайдаровские чтения», «Орловские социологические (Левыкинские) чтения» и другие. Является активным участником регионального научного сообщества, представляющим Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС в Совете молодых ученых Орловской области.

С 2017 г. является членом и секретарем Совета Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Орловской области. При его непосредственном участии Региональное отделение РВИО ведет активную работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества; в развитие музейной деятельности в регионе; в информационно-просветительское освещение поисковых работ; в патриотическое воспитание студенческой молодежи; в написание и издание книг, посвященных военно-историческому наследию Орловской области.

В 2017-2018 гг. стал одним из авторов проекта по увековечиванию памяти об известном советском диверсанте и теоретике партизанского движения, уроженце Орловской области Илье Григорьевиче Старинове: является одним из соавторов серии научных книг, посвященных И. Г. Старинову, а также участвовал в работе по установке его памятника в Болховском районе Орловской области и обелиска в поселке Стрелецкое Орловского района Орловской области.

Поздравляем Оксану Малахову и Александра Щёголева с заслуженным признание и желаем им дальнейших профессиональных успехов в подготовке высококвалифицированных специалистов.


Орловское Информбюро
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.