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10:41, 10 ноября 2020 года Орловчанку подозревают в шоппинге за чужой счет Сумма ущерба составила около пяти тысяч рублей.





Аптекарь, у которой пропала банковская карта, оставила её прямо на рабочем месте, на прилавке. Однако её потерю женщина обнаружила не сразу – успело пройти несколько часов. Искать пропажу пришлось полицейским.



Отработав версии случившегося, правоохранители вышли на одну из посетительниц аптеки. Предполагается, что к краже оказалась причастна 58-летняя женщина. Она увидела на прилавке карточку, забрала её и отправилась по магазинам, расплачиваясь «находкой». Отоварившись, она выбросила платежное средство.



В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье: «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Подозреваемая уже призналась в содеянном, на время следствия её отпустили под подписку о невыезде – сообщает информационный отдел регионального УМВД.





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