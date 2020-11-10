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10:55, 10 ноября 2020 года Ещё один сирота из Орловской области добился получения законного жилья в суде Очередная тяжба между прокуратурой и чиновниками прошла в Новосильском районе.



Сирота сам обратился в местный ведомственный орган с жалобой. Четыре года назад его поставили на учет лиц, которым по закону положено благоустроенное жилище, однако, став совершеннолетним, он не дождался своих ключей от нового дома.



Прокуратура провела проверку и инициировала судебное разбирательство, закончившееся победой истца. Администрацию Новосильского района обязали предоставить юноше жилье, его исполнение находится на контроле – сообщает сайт ведомственного органа.





Артём Ежаков



