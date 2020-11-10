вторник 10.11.2020 18:02:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:23, 10 ноября 2020 года

На Орловщине 134 новых случая коронавируса и одна смерть

Всего за период пандемии заразились 13 280 орловцев, выздоровели – 10 240.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 10 ноября, в данный момент в области борются с болезнью 2 873 человека.

За сутки COVID-19 победили 79 жителей региона, количество смертей увеличилось от новой болезни увеличилось на одну – летальный исход зафиксирован 167 раз.

Всего в стране выявлено 20 977 новых фактов заболевания COVID-19, за все время пандемии в стране зафиксировано 1 817 109 зараженных. Выздоровело 15 600 россиян, всего – 1 350 741. Скончались 368 человек, за все время разгула коронавируса – 31 161.

Инфографика информационного портала Стопкоронавирус. рф.




Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.