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11:23, 10 ноября 2020 года На Орловщине 134 новых случая коронавируса и одна смерть Всего за период пандемии заразились 13 280 орловцев, выздоровели – 10 240.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 10 ноября, в данный момент в области борются с болезнью 2 873 человека.



За сутки COVID-19 победили 79 жителей региона, количество смертей увеличилось от новой болезни увеличилось на одну – летальный исход зафиксирован 167 раз.



Всего в стране выявлено 20 977 новых фактов заболевания COVID-19, за все время пандемии в стране зафиксировано 1 817 109 зараженных. Выздоровело 15 600 россиян, всего – 1 350 741. Скончались 368 человек, за все время разгула коронавируса – 31 161.



Инфографика информационного портала Стопкоронавирус. рф.









Артём Ежаков



