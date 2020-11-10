Главная » Новости



11:46, 10 ноября 2020 года Распространение коронавируса по районам Орловской области Оперативный штаб представил новую статистику заболеваемости COVID-19 в регионе.





Наибольший суточный прирост снова зафиксирован в Орле – 79 заболевших, в Хотынецком районе – 13, в Орловском районе – 10, в Ливнах – 7, в Мценске и Мценском районе – 5, в Болховском, Свердловском и Троснянском – по 3, в Дмитровском, Глазуновском и Новодеревеньковском районах – по 2, в Шаблыкинском, Сосковском, Ливенском, Верховском и Краснозоренском районах – по 1. В остальных – без изменений.



За все время наблюдения, новую инфекцию обнаружили у 6 839 жителей Орла, 1 503 зараженных – в Орловском районе, 761 подтверждённый случай – в городе Мценске и Мценском районе, 706 – в Ливнах, 361 – в Урицком районе, 319 – в Болховском районе, 344 – в Ливенском районе, 284 – в Дмитровском районе, 200 – в Новодеревеньковском районе, 188 – в Свердловском районе, 196 – в Хотынецком районе, 145 – в Кромском районе, 164 – в Покровском районе, 176 – в Малоархангельском районе, 146 – в Залегощенском районе, 122 – в Верховском районе, 144 – в Колпнянском районе, 92 – в Новосильском районе, 98 – в Должанском районе, 95 – в Глазуновском районе, 93 – в Шаблыкинском районе, 84 – в Знаменском районе, 73 – в Троснянском районе, 70 – в Сосковском районе, 49 – в Краснозоренском районе, 28 – в Корсаковском районе.



Всего в регионе с начала пандемии заболели 13 280 человек, за сутки коронавирус подтвердили у 134 орловцев, победили болезнь – 79. С начала распространения инфекции выздоровели 10 240 жителей региона, болезнь активна у 2 873 граждан – сообщает пресс-служба регионального оперштаба по коронавирусу.



Инфографика оперативного штаба.











Артём Ежаков



