Главная » Новости



11:05, 10 ноября 2020 года Василий Новиков победил коронавирусную инфекцию Председатель орловского городского совета народных депутатов уже вышел на работу.





В своем Facebook Новиков отметил, что болезнь в его случае протекала сложно. Кроме этого, председатель горсовета выразил благодарность медицинскому персоналу больницы имени Боткина и главному врачу этого учреждения здравоохранения – Александру Лялюхину. Не забыл Новиков и неравнодушных к его здоровью граждан – за поддержку, сообщения и звонки он передал им «Огромное спасибо».



Фото со страницы Василия Новикова











Артём Ежаков



