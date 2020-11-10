Василий Новиков победил коронавирусную инфекцию

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11:05, 10 ноября 2020 года
Василий Новиков победил коронавирусную инфекциюПредседатель орловского городского совета народных депутатов уже вышел на работу.
В своем Facebook Новиков отметил, что болезнь в его случае протекала сложно. Кроме этого, председатель горсовета выразил благодарность медицинскому персоналу больницы имени Боткина и главному врачу этого учреждения здравоохранения – Александру Лялюхину. Не забыл Новиков и неравнодушных к его здоровью граждан – за поддержку, сообщения и звонки он передал им «Огромное спасибо».
Фото со страницы Василия Новикова
Артём Ежаков