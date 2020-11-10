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12:03, 10 ноября 2020 года Депутаты Орловского облсовета обсудили законопроект об областном бюджете на 2021 год Сегодня состоялось 53 заседание регионального парламента.





В представленных сегодня документах и обоснованиях - бюджет сбалансированный. Доходы и расходы равны - они составляют по 38 миллиардов рублей. Немалая часть этих средств будет осваиваться в рамках реализации национальных проектов. Например, благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» баланс Дорожного фонда области в следующем году превысит 5 миллиардов рублей. Также в финансовом документе предусмотрено решение многих социально значимых вопросов. Например, кадровое обеспечение в системе здравоохранения - на это предусмотрено 30 миллионов рублей.



Как сообщил заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов, в следующем году будет завершено строительство 3 детских садов на территории города Орла, также начнётся строительство двух школ – в Орле (на 1225 мест) и в Кромском районе (на 90 мест). Будет завершаться строительство многофункционального комплекса на стадионе Ленина и начнётся строительство футбольного манежа.





Антон Киселёв



