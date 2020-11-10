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12:10, 10 ноября 2020 года

Орловская администрация взялась за перевозчиков в Лужках

Накануне ответственным отделом управления городского хозяйства и транспорта была проведена проверка.


До Лужков доезжают три маршрута – №1, №22, №59, контракты на обслуживание которых принадлежат двум индивидуальным предпринимателям. Речь идет об ИП Лукьянчиков и ИП Гришин.

Согласно вчерашней сводке ГЛОНАСС, после 19:00 до Луков курсировали шесть автобусов, после 20:00 – три. А всего в вечернее время здесь должны ездить 36 маршруток.

Перевозчикам были предъявлены претензии. Регулярные ежевечерние инспекции управления городского хозяйства и транспорта продолжатся с сегодняшнего дня. Нарушения в сфере маршрутных поездок грозят штрафами и односторонним расторжением контракта.
При составлении соглашений на будущий год, администрация обещает учесть прошлый опыт перевозчиков. Это позволит отсеять неблагонадёжных соискателей – сообщает сайт орловской мэрии.

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Артём Ежаков
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